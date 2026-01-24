AS Roma: atteso l'annuncio di una partnership con un brand arabo

Dopo aver stretto un accordo con Wizz Air come Main Partner del Club, la Roma è pronta ad annunciare una partnership commerciale con un brand arabo. A rivelarlo è il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il quale è stato coinvolto nel lancio: "Un'importante partnership è in arrivo!", il tweet pubblicato dal giornalista su X e caratterizzato dai cuori giallorossi e dalle bandiere dell'Italia e dell'Arabia Saudita. Non si tratta del main sponsor del club capitolino, bensì di una partnership secondaria.

?❤️?????

An important partnership is coming! — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026



