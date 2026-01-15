Arbitri: incontro tra FIGC, Lega e CAN per rinforzare la collaborazione. Presenti Gravina e Simonelli

ANSA - Si è svolto oggi in FIGC una riunione a cui hanno preso parte, oltre alla federazione italiana calcio, la Lega Serie A e il CAN. Durante questo incontro si è parlato della necessità di un approfondimento del protocollo VAR e dell'uniformità delle decisioni dei direttori di gara. Si intende dunque rinforzare lo spirito di collaborazione tramite un incontro tra la CAN, gli allenatori e i capitani delle squadre di Serie A. Presenti alla riunione anche il presidente Gabriele Gravina, il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, l'amministratore delegato Luigi De Siervo, il responsabile della CAN Gianluca Rocchi e i consiglieri federali Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta.