Abodi: "Stadio della Roma? Il progetto mi sembra molto avanzato. Commissario stadi? La proposta andrà in conferenza Stato-Regioni la prossima settimana"

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio della Roma, esprimendo parole di apprezzamento per lo stato di avanzamento dei lavori e per la sinergia con il Campidoglio. Abodi ha dichiarato: "Se mi piace il progetto dello Stadio della Roma? A me piace ogni progetto che vada a buon fine, quindi quello della Roma mi sembra molto avanzato, l'amministrazione comunale mi sembra estremamente collaborativa e propositiva". Il Ministro ha poi fornito un aggiornamento sulla figura del Commissario per gli stadi in vista degli Europei: "La prossima settimana la proposta di nomina andrà in conferenza Stato/Regioni. Il commissario disegnato sta continuando a lavorare nelle modalità che sono consentite. Le cose non si vedono, comunque succedono".

Abodi: "Se mi piace il progetto dello #StadioDellaRoma? A me piace ogni progetto che vada a buon fine, quindi quello della Roma mi sembra molto avanzato, l'amministrazione comunale mi sembra estremamente collaborativa e propositiva" #ASRoma #Pietralata — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) January 26, 2026





Abodi: "Commissario stadi? La prossima settimana la proposta di nomina andrà in conferenza Stato/Regioni. Il commissario disegnato sta continuando a lavorare nelle modalità che sono consentite. Le cose non si vedono, comunque succedono" #StadiodellaRoma #Euro2032 #stadi — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) January 26, 2026



