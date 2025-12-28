Ziolkowski, la conferma. Rensch spera

[...] Una sola volta Gasperini ha affidato a Soulé, Dybala e Artem le chiavi dell'attacco, ma era in Europa League contro il Viktoria Plzen, in una serata piuttosto dimenticabile a causa del 2-1 finale per la formazione ceca. Sul resto della formazione c'è un solo dubbio, abbastanza flebile a dirla tutta: Rensch, che al tecnico è piaciuto sia in Europa contro il Celtic sia in campionato con Como e Juventus, spera di avere un'altra chance nei tre di difesa [...] Il piano A, dunque, è ancora quello di confermare Ziolkowski al centro della difesa evitando di toccare i compagni di reparto Mancini (centro-destra) ed Hermoso (centro- sinistra) [...] Celik e Wesley occuperanno le fasce, Cristante e Koné guideranno il centrocampo, e l'attacco come detto è presto fatto senza Pellegrini e con Bailey ancora in ritardo di condizione. El Shaarawy e Baldanzi sono i possibili cambi in corsa per tornare magari al tridente leggero, che comunque ha dato meno frutti di quello pesante (6 gol contro i 21 segnati dalla Roma in tutte le competizioni con un centravanti di ruolo schierato). [...]

(Corsport)