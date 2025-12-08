L'attore Can Yaman svela: "Da quando sono a Roma tifo per la Roma" (VIDEO)

RAI RADIO 2 - Anche Can Yaman tifa per la Roma. A svelarlo è lo stesso attore turco, che interpreta "Sandokan" nella serie Rai, in videochiamata durante la trasmissione radiofonica "La Pennicanza" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. "Sì, sono tifoso del Besiktas - ha raccontato Yaman -. Ma da quando sono a Roma non si possono vedere le partite così tranquillamente... Quindi, essendo a Roma tifo per la Roma!".

