VIDEO - Hermoso: "Non ho parlato con Folorunsho, spetta alla Lega decidere"

Alla vigilia di Celtic-Roma, gara valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League, Mario Hermoso interviene in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini. Il difensore giallorosso ha commentato l'episodio di cui è stato protagonista a Cagliari nella scorsa giornata di campionato e degli insulti ricevuti da Folorunsho. "Non abbiamo parlato, non spetta a me commentare quello che è successo, si commenta tutto da sé. Spetta alla Lega decidere fino a che punto determinati atteggiamenti sono accettabili", le parole di Hermoso.