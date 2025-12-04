VIDEO - Genoa in visita al Gaslini e De Rossi sorride con una bambina: "Hai la faccia da romanista..."

Doni e sorrisi per i bambini ricoverati: oggi una delegazione del Genoa, capitanata dal tecnico Daniele De Rossi, ha fatto visita all’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova. E l'allenatore rossoblù, ex giallorosso, è stato protagonista anche di un simpatico siparietto con due bambine: "Lei è la genoana. Invece tu sei romanista, hai il cappello e la faccia da romanista che non se l'aspettava". Poi sempre salutando la tifosa giallorossa in questione De Rossi ha chiesto di dove fosse: "Di Capena? Un po' fuori eh...".

La squadra in visita al Gaslini in occasione del Natale 2025 ??? Guarda il video completo su YouTube ? https://t.co/i6HPLyRe8e pic.twitter.com/zeufYLsLdT — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 4, 2025