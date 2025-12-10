VIDEO - Gasperini: "Non è stanchezza fisica, ma siamo stati meno efficaci"

Tema stanchezza, risponde Gian Piero Gasperini. Alla vigilia della sfida tra Celtic e Roma, in programma domani sera al Celtic Park, il tecnico risponde in conferenza stampa sul tema stanchezza. "Dipende che tipo di stanchezza intende. Stanchezza fisica no, anche per i parametri che ci sono, ma sicuramente l'espressione delle partite è stata meno efficace di altre volte, però faccio fatica a intuire qual è il tipo di stanchezza se si gioca dopo 4 giorni. C'è anche la stanchezza nervosa, magari dovuta ad altre situazioni, ma sotto l'aspetto fisico e atletico è una squadra che corre fino alla fine".