VIDEO - Gasperini: "Ferguson ha avuto tante possibilità"

Evan Ferguson tra i temi della conferenza stampa alla vigilia di Celtic-Roma, in programma domani sera al Celtic Park. Ne parla Gian Piero Gasperini ai cronisti: "Non ci sono antipatie o simpatie con i giocatori. Ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante possibilità, a parte quando era infortunato, lo vogliamo aspettare? Certo, è giovane, possiamo aspettare che abbia prestazioni migliori di quelle fornite finora. Non sul piano tecnico. Hermoso è l'esempio perfetto di questo. Non lo conoscevo, ma le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare una colonna portante di questa squadra, non solo per le qualità tecniche ma anche di spogliatoio, in campo, contro gli avversari e per quello che esprime durante la partita. Io mi auguro che sia così anche per Ferguson, è giovanissimo ed è stato fermo un anno. Magari quello che non siamo stati in grado di fargli esprimere finora saremo in grado di farlo più avanti".