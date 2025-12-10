VIDEO - Gasperini: "Attacco? Non siamo mai stati prolifici, probabilmente è una difficoltà strutturale"

Alla vigilia della sfida contro il Celtic in Europa League, in programma domani sera a Glasgow, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare dei problemi offensivi della squadra. "Non siamo mai stati molto prolifici, tutto l'anno, probabilmente è una difficoltà strutturale, ma a sprazzi abbiamo avuto ottimi periodi - ha detto il tecnico giallorosso -. Con il Napoli era più difficile, a Cagliari c'erano situazioni non ideali, ma noi non siamo stati capaci di produrre situazioni pericolose, non è una questione di singolo o di un reparto, ma probabilmente come squadra dobbiamo ritornare a una migliore espressione di gioco che ci porta a delle conclusioni più pericolose".