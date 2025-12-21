VIDEO - Cobolli: "Quando sono nato papà è venuto all'ospedale con la maglia di Totti"

Ospite nella trasmissione di Che Tempo Che Fa, Flavio Cobolli ha rivelato un curioso retroscena che riguarda suo padre e il giorno della sua nascita e non solo: "Vado ancora allo stadio con i miei nonni. La Roma è una mia fissa. Mio padre è venuto all'ospedale con la maglia di Totti quando sono nato, è una famiglia di romanisti. Anche con mio fratello".

