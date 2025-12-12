Verdone: "Gasperini? Oggi tutti gli vogliono bene ma all'inizio è uscito di tutto contro di lui"

Carlo Verdone ha partecipato al podcast "Poretcast", condotto dal comico Giacomo Poretti. Verdone ha parlato anche della Roma e di Gian Piero Gasperini, le sue parole: "Ma quale amore a prima vista… Quando si è sparsa la voce è uscito di tutto contro di lui, mentre oggi tutti gli vogliono bene ed è diventato un grande. A Roma si passa dalla padella alla brace con una facilità… Ciò che ha fatto fmo ad ora è meritorio, vediamo un gioco piacevole. Si divertono, hanno cominciato a corricchiare… cosa che prima non facevano. Vediamo che succede".



