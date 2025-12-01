Totti: "La Roma può dire la sua ma ci sono squadre più attrezzate. Svilar il miglior giocatore dell'anno scorso"

SKY SPORT - Da Miami parla Francesco Totti: l'ex capitano e dirigente della Roma ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva del momento dei giallorossi e non solo. Le sue dichiarazioni:

Negli scontri diretti la Roma sta facendo fatica ma è lì, a un punto dalle prime.

"Nei tre scontri diretti non è andata molto bene ma il campionato è lungo. Di questo passo la Roma può dire la sua",

Il lavoro di Gasperini?

"Ancora non si è visto il lavoro di Gasperini, ma è di buon auspicio se siamo lì e non è ancora la Roma che tutti si aspettano. Speriamo che possano cambiare tante cose e possa prendere la mentalità del mister".

Perché le difficoltà della Roma negli scontri diretti?

"Ci sono squadre più attrezzate e pronte. La Roma è una buona squadra ma ci sono squadre più blasonate".

De Rossi?

"Ci sentiamo spesso, sono contento per lui e se lo merita. Conosciamo tutti l'uomo, ha la voglia di fare bene e spaccare tutto. Penso possa fare bene a Genova".

Il miglior giocatore dell'anno scorso?

"Anche se sono di parte, il primo pensiero va a Svilar: alla Roma ha portato tra i 10 e i 15 punti".

Il miglior allenatore tra Ranieri e Conte?

"Sono due allenatori diversi ma il lavoro di mister Ranieri è eccezionale".