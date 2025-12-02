Torna in vendita la terza maglia: il kit è di nuovo disponibile nei Roma Store

02/12/2025 alle 11:10.
Buone notizie per i tifosi della Roma e i collezionisti di magliette da calcio. Come annunciato dalla società giallorossa su X, è finalmente tornata in vendita la terza maglia, ovvero quella bianca con i dettagli verdi e oro. Il kit, particolarmente apprezzato e andato a ruba dopo l'uscita, è nuovamente disponibile nei Roma Store.