Tifosi arrestati a Nizza, arriva la sentenza: 11 assoluzioni con formula piena, due condanne a tre mesi

Si è chiusa la controversa vicenda che ha coinvolto un gruppo di tifosi della Roma, arrestati a Nizza lo scorso settembre alla vigilia del match di Europa League. Come comunicato dall'avvocato Lorenzo Contucci, il Tribunale locale ha emesso il suo verdetto, scagionando gran parte dei sostenitori giallorossi.

Undici dei tredici tifosi portati a processo sono stati assolti con formula piena per non aver commesso il fatto. Una sentenza che ribalta le pesanti accuse iniziali, che andavano dalla partecipazione a un raggruppamento finalizzato alla violenza fino al porto d'armi. Per gli altri due tifosi è arrivata una condanna a tre mesi con pena sospesa.

Questa decisione, come sottolinea l'avvocato Contucci, apre ora la strada ai risarcimenti. I tifosi assolti potranno infatti chiedere il risarcimento per l'ingiusta privazione della libertà personale subita e la restituzione integrale delle cauzioni versate per il rilascio.



