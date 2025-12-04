"Tieni in gioco la vita": l'AS Roma presenta i risultati del progetto all'evento dell'ACI "Liberi di guidare" (COMUNICATO e FOTO)

Nella giornata di ieri una delegazione della Roma, composta da Maurizio Lombardo (Chief Football Operating Officer) e da alcuni calciatori e calciatrici delle giovanili giallorosse, ha presentato nel corso dell'evento dell'ACI "Liberi di guidare" i risultati del progetto di guida in sicurezza "Tieni in gioco la vita". Ecco il comunicato ufficiale: "Il Club è stato invitato a presentare i primi risultati del progetto di guida in sicurezza rivolto agli studenti liceali della Capitale, realizzato con Automobile Club Roma, Ready2Go, Toyota e KINTO.

Tre edizioni, circa 400 studenti liceali coinvolti provenienti da 9 istituti superiori di 8 municipi di Roma, 15 ore di formazione teorica in aula, più di 7 ore di test su strada e un fondo dedicato per poter consentire la prosecuzione del progetto nelle scuole, dedicato alla memoria della giovane vittima della strada e tifoso romanista Francesco Valdiserri. È questo il primo bilancio del progetto “Tieni in gioco la vita”, inaugurato dall’AS Roma ad Aprile 2024 con la collaborazione di Automobile Club Roma, Ready2Go, Toyota e KINTO per contribuire a promuovere uno stile di guida responsabile tra i giovani.

I risultati dell’iniziativa sono stati presentati a Roma il 3 dicembre in occasione dell’evento “Liberi di Guidare”, organizzato dall’ACI in concomitanza con la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

All’evento ha partecipato una delegazione dell’AS Roma composta dal Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo e dai calciatori delle giovanili giallorosse Nicolò Troiani, Gianmarco Tumminelli, Carolina Leopardi e Alice Reali, che hanno partecipato ai corsi con i propri compagni nei mesi scorsi.

Presente anche il giornalista Luca Valdiserri, che ha contribuito allo sviluppo del progetto portando la sua testimonianza di padre di una vittima della strada ed attivista delle campagne dedicate alla sicurezza stradale.

L’AS Roma, che ha avviato il progetto in adesione alla policy “Tutela dei minori e dei giovani” della propria Strategia di Sostenibilità, ha voluto ribadire il proprio impegno per contribuire a diminuire il drammatico bilancio di vittime di incidenti stradali che avvengono ogni anno sulle strade della Capitale (oltre 16.000 casi). Un fenomeno che è diretta conseguenza di fonti di distrazione come l’uso del telefonino al volante, di disattenzione derivante da stati di alterazione e di scarso rispetto delle norme del codice della strada per ignoranza o superficialità nello stile di guida. Elementi spesso fatali che si possono eliminare o mitigare con una costante opera di sensibilizzazione".

(asroma.com)