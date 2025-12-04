Tiago Pinto: "Già da bambino volevo sapere tutto di calcio, invidio un vostro giornalista..." (VIDEO)

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Al canale sportivo parla Tiago Pinto: l'ex General Manager della Roma, ora in Premier League al Bournemouth, si racconta svelando anche una curiosità che riguarda un giornalista di Cronache: "Sei pazzo di Giuseppe Pastore (giornalista di Cronache, ndr)? Sono pure un po' invidioso. Quando ero piccolo volevo cercare di sapere tutto di calcio. Ancora oggi al Bournemouth quando giochiamo, quando andiamo in pullman con lo staff tecnico, giochiamo a Bingo Football: è un gioco per cercare di sapere le curiosità sul calcio. Non riesco a competere con Pastore, lui sa tutto ma io guardo i vostri contenuti perché mi piacciono".