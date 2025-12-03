Tavano (ag. Bove): "Edoardo ha voglia di giocare, siamo ottimisti. Italia o estero? Non possiamo sbilanciarci"

RADIO 1 SPORT - Diego Tavano, agente di Bouaskar Slim e di Edoardo Bove, ha parlato del ritorno in campo di quest'ultimo. Dopo il malore che lo ha colpito poco più di un anno fa, l'ex centrocampista della Roma ha voglia di tornare in campo. Ecco le sue parole.

Sul rientro in campo

"Edoardo ha una grandissima voglia di giocare. Stiamo rispettando i tempi, ma, siamo ottimisti: vederlo di nuovo in campo è il sogno di tanti italiani. Tutti, indistintamente, gli vogliono bene".

Le ultime novità

"Si sta allenando e speriamo di vederlo presto in azione. Italia o estero? Non possiamo sbilanciarci, ma, il desiderio di tornare è fortissimo".