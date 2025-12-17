Sunderland, Le Fée: "Ero in una brutta situazione a Roma, qui mi sento a casa"

Enzo Le Fée torna a parlare della Roma. Il centrocampista, in forza al Sunderland, ha rilasciato un'intervista al tabloid inglese ed è tornato a commentare anche la sua esperienza in giallorosso. "Ero in una brutta situazione a Roma e quando sono arrivato onestamente sapevo tutto di questo club. Sapevo che era un grande club, perché lo sanno tutti, ma quando sono arrivato ho sentito di aver ricevuto un'accoglienza calorosa. Dopo una settimana mi sono sentito a casa. Sono un calciatore. Non voglio stare in panchina, voglio giocare - ha detto il francese -. Prima di lasciare Roma, ho detto alla mia famiglia che conoscevo l'allenatore e il progetto che mi aveva proposto erano validi. Quindi volevo solo andare lì e aiutare la squadra a raggiungere la Premier League. E quando ho visto la serie su Netflix ho pensato: 'Ok ragazzi, dobbiamo raggiungere la Premier League'".

"Non sapevo che sarebbe stato così intenso, ma vivere tutto con questo club, con questa città, è semplicemente pazzesco. Quando ero a Roma alcuni dicevano: 'Oh, sarai in Championship perché vai al Sunderland'. Ma quello che sto vivendo qui è semplicemente folle e non riesco a trovare un club come questo - ha aggiunto -. Sono solo felice di aiutare questa squadra e di divertirmi con i tifosi. Quando mi hanno chiamato, non ho esitato. Non è un club, è una città. Si percepisce che tutti sono pazzi di vederci. Tutti aspettano il weekend per vederci giocare e quando giochiamo in casa proviamo qualcosa di diverso. Siamo più forti, sentiamo che tutto può succedere per noi ed è stato così domenica".

(thesun.co.uk)

