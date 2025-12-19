Stadio Roma, Veloccia: "Ci saranno novità prima di Natale, la stragrande maggioranza delle persone lo vuole"

Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, ha parlato del nuovo stadio della Roma a margine dell'evento per la posa della prima pietra della sede del Rome Technopole. Le sue parole: "Ci saranno novità prima di Natale. Stiamo lavorando affinché questo quadrante, oltre a Rome Technopole, allo studentato e alla facoltà di Ingegneria, abbia finalmente anche lo stadio. È vero che c'è chi non lo vuole fare, ma c'è una stragrande maggioranza di persone che invece lo vuole: le istituzioni lo vogliono fare, la Roma lo vuole fare e noí stiamo lavorando per questa Questo è un territorio fortemente infrastrutturato, ma privo di una vocazione. Gliela stiamo dando con la ricerca e lo sviluppo, con il Rome Technopole e le università, e gliela daremo anche con lo Stadio della Roma".

(adnkronos)