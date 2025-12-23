Stadio della Roma, questione di ore per il progetto definitivo in Campidoglio. Veloccia: "Appena avremo notizie lo comunicheremo"

Questione di ore e poi il progetto definitivo per il nuovo stadio della Roma a Pietralata sarà consegnato in Campidoglio. Come riportato dall'AGI, erano previste per oggi delle novità importanti riguardo al progetto dell'impianto dei giallorossi. Se il sindaco Roberto Gualtieri si è limitato a rispondere: "Stiamo aspettando" alla domanda su dei nuovi aggiornamenti, l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, contattato dall'agenzia italiana, è così intervenuto riguardo alla possibilità di avere entro oggi il progetto definitivo: "Speriamo di sì. Appena avremo notizie ve le comunicheremo".