Soulé: contusione al ginocchio destro, condizioni da valutare

Unica nota stonata nella serata di festa per la vittoria contro il Genoa è l'infortunio occorso a Matías Soulé. L'attaccante argentino, autore del gol che ha sbloccato la partita, è stato costretto a lasciare il campo al 57' minuto per un problema fisico. Il numero 18 giallorosso ha rimediato una contusione al ginocchio destro e, dopo aver chiesto il cambio, ha lasciato il posto a Stephan El Shaarawy. Le sue condizioni verranno comunque valutate nelle prossime ore per avere un quadro completo in vista del primo match del 2026.