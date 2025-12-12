Siparietto tra De Laurentiis e Pierluigi Pardo. Il patron del Napoli: "Sei romanista? O sei uno che rinnega?" (VIDEO)

Siparietto tra Aurelio De Laurentiis e il giornalista di Dazn Pierluigi Pardo in occasione dei Gazzetta SportAwards. "Chi è sorprendente sei proprio tu", ha detto il presidente rivolgendosi al giornalista in tono ironico. "Quando stai a DAZN non ti si vede e uno dice 'ma che sta dicendo?' Poi uno pensa 'ma è romanista?' E invece dovrebbe essere neutro perché un giornalista non dovrebbe essere tifoso. E invece ti vedo qui, in pelle e ossa, più pelle che ossa, e penso che sarebbe un attore formidabile, perché è dotato di una simpatia straordinaria. Per me sei stato una sorpresa questa sera." Ma chi le ha detto che sono romanista?", ha ribattuto Pardo. E De Laurentiis non si è fatto trovare impreparato: "Ma come chi me lo ha detto? Ah perché sei pure uno che rinnega?"





Pierluigi Pardo è da sempre insopportabile in telecronaca, ripetendo sempre le stesse frasi come se fossimo su Fifa.



Quando poi è in compagnia di Stramaccioni, si raggiunge l'apice.



