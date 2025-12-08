Serie C, Okaka ancora a segno di tacco: gol nel recupero come in Roma-Siena (VIDEO)

Stefano Okaka l'ha fatto di nuovo, ma questa volta ancora più bello e decisivo. L'ex centravanti della Roma ci ha preso gusto e, dopo aver segnato di tacco contro l'Ascoli, si è ripetuto contro il Pontedera. Il trentaseienne ha sfruttato un cross dalla sinistra e con un colpo volante ha trafitto il portiere avversario, regalando così la vittoria per 2-1 al suo Ravenna al minuto 104 dopo il pareggio realizzato da Luciani al 95'. Il gol di tacco è una specialità della casa per Okaka e anche quindici anni fa, esattamente il 31 gennaio 2010, decise un Roma-Siena nei minuti di recupero (2-1) proprio in questo modo sul cross di Pit.



