Serie A: Milan-Como non si giocherà a Perth. Saltata la trattativa con l'AFC. Simonelli: "Occasione persa"

Clamoroso dietrofront per quanto riguarda Milan-Como, che si sarebbe dovuta disputare a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Secondo quanto scrive l'edizione online della Gazzetta, la trattativa con l'AFC è sostanzialmente saltata. Le condizioni poste dalla confederazione asiatica, infatti, non hanno permesso di arrivare a un sì. Il finale stupisce perché Lega, Milan e Como avevano accettato alcune condizioni non semplici, come la scelta dell’arbitro, da individuare tra i direttori di gara della federazione asiatica. Attesa a breve l'ufficialità della Lega.

(gazzetta.it)

Milan-Como a Perth è saltata "a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto". Cosi', in una nota di Lega serie A e del governo del Western Australia, viene posta fine definitivamente "ai piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali". "Continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un'occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale", il commento di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A.

(ansa)