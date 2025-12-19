Sassuolo, Volpato: "Grato a Totti. Mourinho? Trattava noi giovani come suoi figli"

360 FOOTBALL AUSTRALIA - Cristian Volpato, ex giocatore della Roma e attualmente in forza al Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al podcast e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla sua avventura nel club giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

Il trasferimento dalla Roma al Sassuolo?

"Hanno riposto fiducia in me e io sto cercando di ripagarli lavorando sodo e provando a segnando un paio di gol".

I tuoi idoli calcistici?

"Mi sono innamorato di Dybala. Ma anche di Cristiano Ronaldo per la sua mentalità, di Francesco Totti e di tutti i giocatori italiani dopo il Mondiale del 2006".

L'influenza di Totti?

"Non credo che qualcuno conosca Roma meglio di lui. Avere una persona come lui che ti prende sotto la sua ala protettiva è stato fantastico. Mi ha aiutato tutti i giorni, mi ha dato tanti consigli e credo che i suoi siano i migliori che si possano ricevere. Ho solo parole di elogio per lui e gli sono molto grato".

I personaggi più influenti incontrati nella tua parentesi a Roma?

"Direi probabilmente José Mourinho e Nemanja Matic. Matic è come un padre e un fratello maggiore per me. È fantastico e intelligente, sa proprio tutto. Mi ha preso sotto la sua ala protettiva a Roma ed è stato incredibile. Anche Mourinho è stato come un padre per me. Credo che vedesse noi giovani come suoi figli e cercasse di proteggerci e aiutarci il più possibile. Non posso fare a meno di ringraziarlo abbastanza per quello che ha fatto per me a Roma".