Rrahmani-Konè: niente fallo per Massa. Ma spunta il precedente del 2017: Acquah sanzionato per un intervento simile su Mandzukic (VIDEO)

Ha fatto discutere il mancato fischio di Massa per l'intervento di Rrahmani su Konè che ha portato al gol che ha deciso Roma-Napoli. A giudizio del direttore di gara, il difensore azzurro ha preso prima il pallone e poi l'uomo, per questo il mancato fischio. Come fa notare il giornalista Maurizio Pistocchi, però, un episodio simile accadde qualche stagione fa ma con un epilogo diverso. Durante il derby della Mole del 6 maggio 2017, infatti, il giocatore del Torino Acquah ricevette una seconda ammonizione e venne espulso dall’arbitro Valeri per un intervento in scivolata nel quale, dopo aver preso la palla, travolse Mandzukic. Di fatto la stessa dinamica che ieri ha portato alla rete di Neres.

Il regolamento del Giuoco del Calcio è cambiato rispetto al 2017? Chi ha buona memoria ricorderà che nel derby della Mole del 6 maggio 2017, il giocatore del Torino #Acquah ricevette una seconda ammonizione e venne espulso dall’arbitro #Valeri per un intervento in scivolata nel… pic.twitter.com/TOMem9vcCJ — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 30, 2025









