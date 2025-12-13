Roma-Wizz Air, Mosquera: "L'accordo è valido per questa e la prossima stagione"

Come annunciato dalla società giallorossa, è ufficiale la partnership con Wizz Air come Main Partner della Roma, con il marchio che comparirà anche sulla manica di tutte le magliette della squadra. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partnership, Michael Gandler, Chief Business Officer del club, non si è sbilanciato sulla durata dell'accordo: "Non possiamo parlare della durata dell'accordo con Wizz Air per riservatezza, ma ha una durata pluriennale", ha glissato. Subito dopo però, a svelarlo ci ha pensato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air, confermando la durata biennale: "Lo dirà il tempo. L'accordo di oggi è questo ed è valido per questa e la prossima stagione".