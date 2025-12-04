Roma-Juventus, dieci anni dopo: assolti in appello i tifosi giallorossi denunciati nel 2015

Sono passati oltre dieci anni dal 30 agosto 2015, giorno in cui andò in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Juventus, vinto dai padroni di casa per 2-1 grazie alle reti di Miralem Pjanic ed Edin Dzeko. A far discutere però fu una questione extra campo: diversi tifosi giallorossi vennero denunciati per minaccia aggravata a pubblico ufficiale. In vista dell'imminente introduzione delle barriere nelle curve all'Olimpico, le forze dell'ordine entrarono nel settore in un modo particolare e generarono fortissima tensione sugli spalti. Come riportato dall'avvocato Lorenzo Contucci, a dieci anni di distanza tutti i tifosi della Roma coinvolti sono stati assolti in appello: tre per non aver commesso il fatto e gli altri per prescrizione.



