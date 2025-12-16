Roma-Como, Marelli sul contatto tra Mancini e Ramon: "Manca il secondo cartellino giallo. Il VAR non può intervenire perché non c'è condotta violenta" (VIDEO)

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Roma e Como e a vincere sono stati i giallorossi grazie alla rete realizzata da Wesley al minuto 60. La gara è stata ricca di duelli e tra i più accesi c'è stato sicuramente quello tra Gianluca Mancini e Jacobo Ramon, i quali sono stati separati dai rispettivi compagni di squadra in seguito a un colpo a palla lontana rifilato dal calciatore della Roma: "Io a 20 anni rispettavo di più quelli più grandi, sennò prendevo qualche schiaffo - le parole del difensore dei capitolini nel post partita -. Gli ho detto di stare calmo".

A commentare il contatto ci ha pensato Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e commentatore tecnico arbitrale di DAZN: "L'arbitro guarda il pallone, mentre il IV Uomo Massimi sta redarguendo la panchina della Roma. Mancini, con il pallone a 50 metri di distanza, va dritto sull'uomo. Questo è volontario ed è un comportamento antisportivo, anche se non c'è violenza. Altrimenti sarebbe intervenuto il VAR per punire la condotta violenta. Meritava il cartellino giallo, ma arbitro e IV Uomo erano girati e il VAR non può intervenire. Probabilmente soltanto l'assistente numero uno avrebbe potuto fornire un supporto all'arbitro, ma stava guardando il fuorigioco. Manca il giallo, che sarebbe stato il secondo, e la conseguente espulsione".



