Roma-Como, la moviola: pestone in area di Ramón su Ndicka. Feliciani lascia correre, il VAR non interviene

Episodio molto dubbio in area di rigore del Como al 30' minuto. Su un pallone vagante, Ndicka sembra subire nettamente un pestone da Ramòn.. L'arbitro Feliciani, molto vicino all'azione, lascia incredibilmente correre, scatenando le proteste dei giocatori giallorossi. L'azione prosegue con un contropiede del Como condotto da Diao, che non riesce a finalizzare per l'opposizione di Rensch. Il VAR esegue un silent check sull'episodio, ma decide di non richiamare il direttore di gara alla revisione, valutando probabilmente il contatto come fortuito o comunque non meritevole di calcio di rigore.
Una decisione che lascia molti dubbi, dato che il pestone su Ndicka sembrava netto e tale da giustificare l'assegnazione della massima punizione.
I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI
30' - Proteste della Roma per un apparente pestone in area su Ndicka non sanzionato dall'arbitro Feliciani e anche dal VAR dopo check.