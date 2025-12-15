Roma-Como: da oggi è possibile ritirare il Welcome Pack riservato agli abbonati

Come fa sapere la Roma, è possibile da oggi il ritiro del Welcome Pack 25/26 destinato a tutti gli abbonati giallorossi di campionato nei settori standard. Potrà essere ritirato a partire dalla gara contro il Como di lunedì 15 dicembre e proseguirà in occasione di Roma-Genoa e Roma-Sassuolo. A partire dal 17 gennaio, sarà possibile effettuare il ritiro solamente in tre AS Roma Store. Si può ritirare presso la lounge all’interno dello Stadio Centrale del Tennis, vicino all’AS Roma Store di Viale delle Olimpiadi.

(asroma.com)