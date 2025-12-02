OpenVar, l'audio dell'episodio Rrahmani-Konè: parere discordante tra Var e Avar. Rocchi: "Sembrava fallo ma la decisione è giusta"

DAZN - Nel corso di OpenVar, sono stati analizzati tutti i principali episodi arbitrali della tredicesima giornata, tra cui quello Rrahamani-Konè che ha portato al gol del Napoli contro la Roma per il mancato fischio di Massa sul centrocampista giallorosso. Nell'audio mandato in onda si può ascoltare il parere netto dell'AVAR Di Bello: "È fallo questo". Poi interviene Aureliano al VAR: "Rrahmani prende il pallone e il numero 17 della Roma vuole continuare a giocare"

Alla fine è arrivato il chiarimento del designatore Gianluca Rocchi: "In sala VAR, all’inizio c’è un po’ di confusione. In contemporanea, sia il VAR che l’AVAR (Di Bello e Aureliano, ndr) hanno opinioni diverse. Alla fine, però non c’è il fallo. All’inizio sembrava fallo anche a me. Devo fare i complimenti a Massa per come ha arbitrato. Lui vede il pallone prima di tutto, quindi la decisione è giusta. Anche in Sala VAR sono stati bravi, perché hanno valutato bene l’azione. Per far capire, se qui viene assegnato un rigore, il VAR te lo fa togliere".