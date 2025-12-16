Premio ASI “Sport e Cultura”: a Ranieri il premio "italiani nel mondo"

Sabato 20 dicembre alle ore 11, presso il Salone d’Onore del CONI al Foro Italico, avrà luogo la XX Edizione del premio “Sport&Cultura”- Gli Oscar dello Sport Italiano. Sei le categorie in gara, Atleta dell’Anno “Carlo Pedersoli”, Innovazione Tecnologica, Gesto Etico “Fabrizio Quattrocchi”, Premio Media “Gian Piero Galeazzi”, ICSC Impiantistica e promozione sportiva. La giuria è composta da personaggi di spicco del mondo dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria, che voteranno tra i tre finalisti per ciascuna delle categorie. Ai riconoscimenti storici si aggiunge, per la prima volta, una nuova sezione, quella diItaliani nel Mondo, che andrà a Claudio Ranieri. A celebrare la premiazione, sono attesi tra gli altri il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri, il Presidente del CIPMarco Giunio De Sanctis e, ovviamente, il Presidente di ASI Claudio Barbaro, oltre a diversi presidenti delle federazioni sportive e rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali. Alla conduzione dell’evento il giornalista Jacopo Volpi.