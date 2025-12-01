PISILLI: "Il momento più difficile da quando gioco è il ko con la Fiorentina" (VIDEO)

CRONACA DI SPOGLIATOIO - "Domande scomode" a Niccolò Pisilli... Il centrocampista della Roma risponde, calciando il pallone.

Il momento più doloroso da quando hai iniziato a giocare?

"Dopo la finale Primavera e Fiorentina-Roma dell'anno scorso".

Come si vive una sconfitta così pesante?

"Eravamo in un momento molto difficile di squadra, è stata veramente pesante. Mi ha segnato parecchio perché era il mio primo anno tra i grandi".

Nei primi allenamenti in prima squadra hai pensato 'questi vanno al doppio'?

"Non proprio così. Vedevo che andavano molto forte, ero concentrato su andare forte anche io e non ho mai avvertito questo in modo esagerato. All'inizio c'era gente che andava molto più forte di me, ma non c'è mai stato un momento in cui ho pensato 'non ci vorrò mai stare'".

C'è stato un giocatore per cui hai pensato 'è tosta stargli addosso'?

"Eh vabbè.... quasi tutti. C'era Dybala che le metteva tutte sotto al sette".

Se domani smettessi chi saresti?

"Sarebbe lo stesso Pisilli che è ora. Poi se mi chiedi che mestiere... Non lo so, mi sarebbe piaciuto restare nell'ambito sportivo quindi giornalista sportivo".

La foto più strana che ti ha chiesto un tifoso?

"Mi ricordo che ero in Primavera, prima giornata a Cesena, c'era un signore fuori dallo stadio che chiedeva foto dicendo che qualcuno sarebbe diventato famoso".



