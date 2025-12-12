Pisacane: "Folorunsho era dispiaciuto, si è reso conto dell'errore. C'è poco da giustificare"

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, tornando sulla vittoria contro la Roma e commentando il comportamento di Michael Folorunsho, che aveva rivolto pesanti insulti a Mario Hermoso in seguito a un diverbio con lo stesso.

Pisacane ha sottolineato l'importanza dei tre punti conquistati contro i giallorossi: "La vittoria sulla Roma ha dato i tre punti che mancavano da tempo. I ragazzi lo meritavano".

L'allenatore si è poi soffermato sul comportamento del suo centrocampista: "Folo era molto dispiaciuto, abbiamo parlato dopo la gara. Si è reso conto dell’errore, si è scusato ed è un qualcosa che non lo rappresenta e non ci rappresenta. C'è poco da giustificare, ma bisogna pensare al valore umano del ragazzo. Da questa esperienza deve trarne beneficio e farne tesoro. Dal punto di vista genuino è spontaneo, in campo delle volte si va oltre. Quando tutto viene visto così, non è stato uno spettacolo bello da vedere. È un ragazzo incredibile e lo può dimostrare in campionato".