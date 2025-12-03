Pastorello (ag. FIFA): "Krstovic? La Roma era interessata. L'Atalanta era più convinta"

Un retroscena di mercato che riguarda da vicino la Roma. Federico Pastorello, agente e intermediario, ha confermato che la scorsa estate i giallorossi erano tra i club fortemente interessati a Nikola Krstovic, l'attaccante poi passato dal Lecce all'Atalanta per circa 25 milioni di euro. Intervistato da Tuttomercatoweb, Pastorello ha ripercorso la trattativa, confermando l'inserimento della Roma: "Sì è vero, i giallorossi erano interessati e aveva fatto un sondaggio anche il Napoli".

L'agente ha poi spiegato perché la scelta sia ricaduta sull'Atalanta: "La sensazione avuta con l'Atalanta è che loro fossero più convinti degli altri. Sul calciatore c'erano parecchi club, ma alla fine vai a suggerire al calciatore quella che sembra la soluzione migliore. La società che ti cerca di più... perché quando arrivi da un club relativamente piccolo a un altro super ambizioso, il fatto di essere cercato con grande insistenza fa la differenza".

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE