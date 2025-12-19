Napoli, clamoroso sfogo contro Allegri: "Ha pesantemente insultato Oriali. Auspichiamo che tale aggressione non passi inosservata" (COMUNICATO)

Clamoroso attacco del Napoli contro Massimiliano Allegri. La società partenopea ha diramato un comunicato in cui si scaglia contro l'allenatore del Milan, il quale avrebbe insultato ripetutamente il dirigente azzurro Gabriele Orali nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana andata in scena ieri a Riyadh. Ecco la nota ufficiale: "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".

(sscnapoli.it)