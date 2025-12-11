Mourinho: "Scudetto? Purtroppo sarà tra Inter, Napoli e Milan. Andrei al Circo Massimo..." (VIDEO)

José Mourinho, attuale allenatore del Benfica, non dimentica il suo passato nella Capitale e, dopo la sfida con il Napoli, ha regalato una dichiarazione che sta facendo il giro del web.

Interrogato su chi vincerà lo scudetto in Serie A, lo Special One ha offerto un'analisi lucida, individuando tre favorite: "È difficile. L'Inter ha il super potenziale con la rosa top. Il Napoli uguale. Il Milan gioca una partita alla settimana, ha un allenatore fantastico come Max (Allegri, ndr) che può allenare in un modo che Antonio (Conte, ndr) e Christian (Chivu, ndr) non possono fare".

Subito dopo l'analisi tecnica, Mourinho ha svelato la sua speranza: "E purtroppo penso che sarà fra questi tre, perché mi piacerebbe tantissimo... Anch'io andrei al Circo Massimo, però non penso". Un riferimento ai festeggiamenti per un eventuale scudetto della Roma, un desiderio che testimonia il legame con la piazza giallorossa.

José Mourinho cuore romanista ?❤️



