Man United, Bruno Fernandes: "Potevo vincere di più. Ma anche Totti è riconosciuto come uno dei migliori e non ha vinto molto"

In un'intervista rilasciata al podcast di Rio Ferdinand, "Rio Ferdinand Presents", Bruno Fernandes ha menzionato Francesco Totti. Il centrocampista del Manchester United ha raccontato il suo momento con i Red Devils: "Quando sono arrivato al club, oltre ad amare il club, penso che la mia lealtà fosse simile a quella che provavo nei periodi più difficili e avrei potuto andarmene in due occasioni. Ho rifiutato e anche il club ha detto di no, ha detto che aveva bisogno di me. Ovviamente il tempo trascorso qui non è stato come volevo, perché ovviamente volevo vincere trofei e non ne ho vinti quanti avrei dovuto o potuto. Al giorno d'oggi la gente parla di giocatori migliori o peggiori a seconda dei trofei vinti. È cambiato molto perché, se guardo al passato, Totti è conosciuto come uno dei migliori giocatori in Italia e purtroppo per lui non ha vinto molti trofei. Ma penso che se guardi indietro tutti dicono che è uno dei migliori che abbia mai giocato per l'Italia. Totti alla Roma, non ha più vinto dai suoi tempi. Non è cambiato molto e lui è ancora il Dio di Roma".

"Penso che nei momenti di maggiore difficoltà sono rimasto presente e penso che tutti nel club - lo spero - ne siano consapevoli perché le possibilità che ho avute erano buone. Quindi, sono consapevole che avrei potuto fare un percorso diverso. Probabilmente avrei potuto vincere più trofei e le persone avrebbero parlato di me in modo diverso per i trofei vinti - ha aggiunto -. Ma allo stesso tempo, penso che tutto quello che ho fatto per il club in un certo modo sia stato importante, senza nulla togliere agli altri giocatori che erano qui e tutto il resto".