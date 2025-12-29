L'Olimpico saluta l'ultras Ciaramitaro: "Non esiste persona in curva che non abbia un ricordo legato a te" (FOTO)

Un tributo sentito per un pezzo di storia della Curva Sud. In apertura di Roma-Genoa, il cuore del tifo giallorosso ha voluto ricordare Piero Ciaramitaro, storico ultras scomparso la scorsa settimana. La Curva Sud ha esposto uno striscione per onorare la sua memoria: "Non esiste persona in curva che non abbia un ricordo legato a te. Eternamente con noi, addio Piero".

Anche in altre zone dello stadio sono apparsi striscioni dedicati a lui: "Buon viaggio Piero, romanista oltre" e "Hai unito generazioni di romanisti… ciao grande Piero" si leggeva in altri settori, un saluto unito per una figura che ha lasciato il segno nel mondo del tifo romanista.