Liverpool, Salah contro Slot. L'egiziano non ci sta: "Sembra che ora il problema della squadra sia io, qualcuno non mi vuole nel club"

Tesissima l'aria in quel di Liverpool. I Reds sono in piena crisi e dopo l'1-1 contro il Sunderland della scorsa settimana, è arrivato un pirotecnico 3-3 contro il Leeds (che ha agguantato il pareggio in pieno recupero). Attualmente la formazione allenata dall'ex Feyenoord Arne Slot si trova all'ottavo posto in Premier League e anche in Champions gli inglesi sono scivolati al tredicesimo posto. L'ambiente di Liverpool critica aspramente il tecnico arrivato lo scorso anno, il quale sembra aver deciso di tagliare fuori dalla rosa anche Mohamed Salah. Il fuoriclasse egiziano è stato lasciato in panchina per la terza partita consecutiva e il giocatore non l'ha presa molto bene. L'ex Roma nel post partita del match contro il Leeds è stato molto duro nei confronti di Slot, ecco le sue parole rilasciate a TV 2 Sport.

"Per me non è accettabile. Non so perché mi stia succedendo questo. Non capisco. Ho fatto così tanto per questo club. Non devo lottare ogni giorno per la mia posizione perché me la sono guadagnata. Non sono più grande di nessuno. Gettiamo Momo sotto l'autobus perché è lui il problema. Io non credo di essere il problema. Avevo un buon rapporto con l'allenatore. All'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Non so perché. Mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club".

"È molto chiaro che qualcuno vuole dare tutta la colpa a me. La società mi ha fatto grandi promesse in estate, e finora sono in panchina per tre partite. Tutto quello che posso dire è che io le promesse le mantengo".