Lega Serie A, Simonelli: "Milan-Como si giocherà a Perth l'8 febbraio"

SPORTMEDIASET - Prima del calcio d'inizio della sfida di Supercoppa tra Napoli e Milan in Arabia Saudita, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato anche il luogo della gara tra Milan e Como: "Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma, abbiamo avuto un incontro molto cordiale con Infantino. Avevamo una serie di dubbi su alcune condizioni, poco praticabili per noi, soprattutto in riferimento agli arbitri: ci è stato imposto di usare arbitri stranieri, ma noi abbiamo molta fiducia negli arbitri italiani. Non ci sentivamo di aderire a questa richiesta, ma ho parlato con Collina che mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici e ha già in mente uno o più arbitri di grandissimo livello. Quindi questo ci ha assicurato e lo accetteremo".