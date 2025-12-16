Lecce, lesione al retto femorale destro per Berisha: out contro la Roma

Brutte notizie per Eusebio Di Francesco e il suo Lecce. Medon Berisha dopo l’infortunio accusato nell’ultima gara di campionato contro il Pisa, si è sottoposto ad esami stumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro: «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce – Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra». Sarà dunque out per la sfida contro la Roma del prossimo 6 gennaio.

Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce-Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra pic.twitter.com/xp4g5g2EIM — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) December 16, 2025



