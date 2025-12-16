Lazio, Lotito: "Oggi al Nasdaq, mio figlio suonerà la campanella. Solo il PSG come noi" (VIDEO)

Claudio Lotito è scatenato e nel corso della cena di Natale della Lazio ha rivelato che la società sbarcherà nella Borsa tecnologica di New York: "Abbiamo un appeal internazionale anche oltreoceano e domani (oggi, ndr) vedrete qualcuno della mia famiglia (il figlio Enrico, ndr) suonare la campanella al Nasdaq. Sarà la seconda volta nella storia di una squadra di calcio, siamo gli unici insieme al PSG. Il nostro club non è in vendita e non è scalabile. Tutte le voci che descrivono una società in difficoltà economiche sono false, tendenziose e fatte circolare ad arte da chi non capisce nulla di bilanci e non vuole il bene della nostra squadra. E la migliore risposta a tutte queste falsità è ciò che accadrà domani a New York".





