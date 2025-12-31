La Roma tenta Salah

[...] Tutte concordano che Inter e Napoli siano più attrezzate per lo scudetto, ma nel frattempo si muovono sul mercato con l'obiettivo di partecipare alla corsa per il titolo. I giallorossi, per esempio, arrivano al punto di cullare il sogno Salah, in rotta con il Liverpool. O meglio, è il Liverpool che è in rotta con il fuoriclasse egiziano e sembra disposto al clamoroso prestito a gennaio nonostante il contratto rinnovato a primavera fino al 2027. [...] Ma c'è chi sta lavorando sottotraccia per il ritorno a Roma di Salah - era stato ceduto al Liverpool nell'estate del 2017 per 42 milioni - anche se l'ingaggio è da brividi: 400mila sterline a settimana, parliamo di 23,9 milioni di euro lordi a stagione, uno stipendio secondo in Premier solo a quello di sua maestà Haaland. Anche con taglio allo stipendio, il solo prestito per sei mesi costerebbe circa 12 milioni lordi alla società giallorossa, che infatti a Gasperini non ha promesso Salah - sarebbe un regalo a sorpresa - ma Raspadori e Zirkzee, molto più accessibili rispetto al trentatreenne egiziano. In realtà il tecnico vorrebbe a disposizione l'ex Napoli già sabato a Bergamo, ma l'Atletico Madrid non ha fretta di vendere l'attaccante e chiede 20 milioni, tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio vincolato alla qualificazione in Champions della Roma. La trattativa è entrata nella fase finale, il ds Massara conta di chiuderla in settimana. Per Zirkzee i costi sono più alti, circa 40 milioni, e Gasperini dovrà aspettare perché lo United non darà il via libera prima di metà gennaio. [...]

(la Repubblica)