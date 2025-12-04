Kluivert: "De Rossi è speciale, una rarità nel calcio. Guardo spesso la Roma e la tifo, spero vinca lo Scudetto"

Justin Kluivert è arrivato a Roma nel 2018 e in giallorosso non è mai riuscito a imporsi come avrebbe voluto, cosa che invece ha fatto con la maglia del Bournemouth. "Cronache di Spogliatoio" ha intervistato l'olandese, ecco alcune delle sue risposte:

"De Rossi è un ragazzo speciale, una rarità nel calcio. Ho ancora la sua maglia a casa. Gli altri due giocatori con cui ho legato a Roma sono Dzeko e Kolarov, due veri capitani. Ranieri? Una leggenda. Ogni tanto guardo le foto di quel periodo sul telefono e dico: "Mamma mia, com'ero piccolo". Ho vissuto alti e bassi, ma ciò mi ha permesso di diventare la persona che sono ora. Ero un bimbo, oggi sono padre. La Roma la guardo spesso, soprattutto in Europa. Li tifo e spero vincano lo Scudetto"

