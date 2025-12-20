Juventus-Roma, Del Piero al centro delle polemiche: l'inviato di Sky in campo con una maglia della Juve (FOTO)

All’Allianz Stadium di Torino sta andando in scena il delicatissimo scontro Champions tra Juventus e Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Il prepartita è stato caratterizzato da una scena davvero insolita e sui social è scoppiata la polemica. Alessandro Del Piero, storico capitano bianconero e ora opinionista di Sky Sport, è stato scelto dall'emittente televisiva come inviato da bordocampo e a far scalpore è stato il suo outfit: l'ex numero 10 ha vestito durante tutto il riscaldamento una maglietta della Juventus a lui stesso dedicata mentre si trovava in mezzo al campo con il microfono di Sky in mano.



