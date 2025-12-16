Juventus, Chiellini: "Sabato ci aspetta una partita importante, vogliamo passare un buon Natale"

Giorgio Chiellini, attuale dirigente della Juventus, ha parlato in vista dell'appuntamento contro la Roma all'Allianz Stadium di sabato prossimo. L'ex difensore è stato premiato come «dirigente dell'anno» dall'Ussi tra i piemontesi del 2025: Le sue parole: «Sabato ci aspetta una partita importante, vogliamo passare un buon Natale. La parte dirigenziale è quella che mi piace di più, già a fine carriera guardavo le figure manageriali -ha aggiunto durante il suo intervento da Palazzo Ceryana Maineri, al Circolo della Stampa - e per l'ingresso in Federcalcio devo ringraziare Calvo: è un percorso importante per imparare cose nuove, spero di portare un tocco di campo in più in un ambiente dove ce n'è poco e ce n'è bisogno».