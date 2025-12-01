Gran Galà del Calcio 2025, De Laurentiis: "Su Dazn commentatori filo romanisti..."

Dal palco del Gran Galà del Calcio 2025 interviene il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Le Nazionali? Noi dovremmo iniziare prima i campionato e chiuderli anzitempo, in modo che non si vada ad accavallare con gli impegni delle nazionali. Serie A con meno squadre? Non conta il numero delle società, ma la qualità. C’è un grande errore, la spada di Damocle delle retrocessioni: se hai paura di retrocedere non investi. Dovremmo fare gli Stati generali del calcio dove voglio vedere i fondi e chi c’è davvero dietro, vedere se capiscono di calcio. Se DAZN ci dovesse abbandonare come ha abbandonato la Francia, saremmo tutti in grande difficoltà. Lavorano bene? Quando hanno commentatori filo romanisti… (ride, ndr)".